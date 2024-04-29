В Колышлейском районе некачественно обновили школу и Дом культуры

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проверил, как отремонтировали школу в Березовке и Дом культуры в Зеленовке (Колышлейский район), и оценил работу как некачественную.
Он выезжал на место в воскресенье, 28 апреля.
«Вынужден поставить районному руководству оценку «неудовлетворительно». Стены зданий придется перекрасить, в классах - переделать неправильно уложенные полы. В нынешнем виде социально значимые объекты принять не могу. Если недостатки не устранят в ближайшее время, должностные лица будут отстранены от работы», - сообщил глава региона на своих страницах в соцсетях.
Не понравилось губернатору и благоустройство населенных пунктов, особенно райцентра.
«В этом году мы закупили для Колышлея новую коммунальную технику. Эффект от ее применения пока не виден», - оценил он.
Олег Мельниченко поручил организовать в Колышлее семинар по благоустройству для глав районов Пензенской области. По его плану, активно работающие муниципалитеты научат местное руководство наводить порядок на улицах, уточнили в областном правительстве.
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