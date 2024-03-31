Весенний призыв: стало известно, какая повестка будет приоритетной

31.03.2024 | 11:07

В понедельник, 1 апреля, в Пензенской области, как и в большинстве регионов России, стартует весенний призыв на службу в армию.

В 2024 году начали действовать изменения в законодательство, которые увеличили призывной возраст до 30 лет. Нововведения не распространяются на тех пензенцев, которым исполнилось 27 лет или больше до 1 января. Им повестки не придут, уклонистами их считать не станут.

Будущим срочникам разошлют электронные повестки, а также бумажные. По словам председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, которые приводит «Парламентская газета», рассылать электронные документы по-прежнему будут в тестовом режиме. Повестка придет в личный кабинет на портале госуслуг.

«У нас пока еще не завершена работа над Единым электронным реестром призывников и Единым реестром повесток, которые позволили бы полностью автоматизировать процесс и сделать рассылку массовой. Поэтому приоритетной все равно останется бумажная повестка. Однако некоторым призывникам в формате эксперимента, чтобы посмотреть, как будет работать новая система, придут повестки электронные», - пояснил Картаполов.

По новым правилам, электронная повестка будет считаться врученной спустя 7 дней после ее размещения в личном кабинете. Если по истечении этого срока призывник не явится в военкомат, то станет уклонистом. Объяснение, что он не заглядывал в личный кабинет, не примут во внимание.

Уклонистам, согласно новому законодательству, запретят сделки с недвижимостью, оформление кредитов, статуса индивидуального предпринимателя, а также вождение автомобиля. Для реализации этих мер пока создается необходимая цифровая инфраструктура.

Кроме того, повысились штрафы за неявку в военкомат. Теперь гражданин, не пришедший без уважительной причины по повестке, заплатит от 10 000 до 30 000. Рублем накажут и тех, кто не сообщил об изменении семейного положения, места учебы, работы, смене адреса (от 1 000 до 5 000).

Мужчины, которые в период призывной кампании уехали куда-либо на 3 и более месяцев и не уведомили военкомат об этом, расстанутся с суммой от 10 000 до 15 000 рублей. Тех, кто уклоняется от медкомиссии, ждет штраф от 15 000 до 25 000 рублей.

В воскресенье, 31 марта, стало известно, что Президент РФ подписал указ о весеннем призыве. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на срочную службу должны поступить 150 000 человек, что на 3 000 больше, чем в весенний призыв 2023-го.