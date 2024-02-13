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Общество

В Пензенской области готовится указ о весеннем призыве

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В Пензенской области готовится указ губернатора о проведении в апреле-июле призыва граждан на военную службу и мерах по его обеспечению. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту указа, необходимо утвердить основной и резервный составы призывных комиссий.

Минздраву поручат возложить на главврачей медицинских организаций персональную ответственность за качественное, полное и своевременное обследование призывников.

Минкульту нужно будет организовать на базе сборного пункта областного военкомата (на улице Нейтральной, 108) концерты с участием творческих коллективов.

«В период проведения призыва граждан на военную службу организовать розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, при наличии возбужденного в отношении указанных лиц уголовного дела», - говорится в проекте указа.

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