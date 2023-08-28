Житель Пензенской области запустил беспилотник над селом и поплатился

28.08.2023 | 10:44

Жителей Пензенской области продолжают штрафовать за нарушение порядка использования воздушного пространства.

Так, в июле этого года владелец одного из беспилотных летательных аппаратов запустил квадрокоптер над селом Сканово Наровчатского района.

«Перед проведением полета оператор не направил уведомление в учреждение по организации воздушного движения, соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил, чем нарушил федеральные авиационные правила», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Мужчину привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 30 000 рублей.

Ранее за аналогичное нарушение были наказаны еще три человека. Один из них запустил беспилотник над Пензой, другой снял с высоты птичьего полета Нижний Ломов, третий - Городище.

В Пензенской области использование беспилотников запрещено до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.