Житель Пензенской области запустил беспилотник над селом и поплатился

Жителей Пензенской области продолжают штрафовать за нарушение порядка использования воздушного пространства.
Так, в июле этого года владелец одного из беспилотных летательных аппаратов запустил квадрокоптер над селом Сканово Наровчатского района.
«Перед проведением полета оператор не направил уведомление в учреждение по организации воздушного движения, соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил, чем нарушил федеральные авиационные правила», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Мужчину привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 30 000 рублей.
Ранее за аналогичное нарушение были наказаны еще три человека. Один из них запустил беспилотник над Пензой, другой снял с высоты птичьего полета Нижний Ломов, третий - Городище.
В Пензенской области использование беспилотников запрещено до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.
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