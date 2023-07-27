Житель Уфы заплатит за запуск беспилотника над Пензой

Жителя Уфы оштрафовали за запуск беспилотного летательного аппарата над Пензой.
В мае этого года мужчина поднял в небо квадрокоптер марки DJI модели MR1SD25, чтобы снять на видео территорию Пензы.
«Перед проведением полета оператор не направил уведомление в органы обслуживания воздушного движения, соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил, чем нарушил федеральные авиационные правила», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В итоге жителя Уфы привлекли к ответственности за нарушение порядка использования воздушного пространства, ему назначили штраф в размере 30 000 рублей.
Аналогичную сумму должен заплатить и житель Пензенской области, которого наказали за такое же нарушение: в мае над Нижним Ломовом он вел съемку квадрокоптером DJI модели Mini 3 Pro.
В Пензенской области действует запрет на использование беспилотников до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.
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