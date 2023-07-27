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Общество

Житель Уфы заплатит за запуск беспилотника над Пензой

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Жителя Уфы оштрафовали за запуск беспилотного летательного аппарата над Пензой.

В мае этого года мужчина поднял в небо квадрокоптер марки DJI модели MR1SD25, чтобы снять на видео территорию Пензы.

«Перед проведением полета оператор не направил уведомление в органы обслуживания воздушного движения, соответствующее разрешение органа местного самоуправления не получил, чем нарушил федеральные авиационные правила», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В итоге жителя Уфы привлекли к ответственности за нарушение порядка использования воздушного пространства, ему назначили штраф в размере 30 000 рублей.

Аналогичную сумму должен заплатить и житель Пензенской области, которого наказали за такое же нарушение: в мае над Нижним Ломовом он вел съемку квадрокоптером DJI модели Mini 3 Pro.

В Пензенской области действует запрет на использование беспилотников до снятия режима базовой готовности, введенного в октябре прошлого года. Со списком исключений можно ознакомиться здесь.

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