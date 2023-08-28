За год в Пензенской области появятся 69 фельдшерско-акушерских пунктов

В этом году в Пензенской области прибавится больше фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), чем планировалось ранее.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, намечалось появление 39 ФАПов. Помимо них, создадут еще 30. Первоначально их хотели открыть в 2024 году.
Работы должны завершить в октябре.
На заседании правительства области губернатор Олег Мельниченко обратил внимание глав муниципальных образований на то, что прилегающие к ФАПам территории нужно оперативно благоустраивать.
«Чтобы не были новые фельдшерско-акушерские пункты островком благополучия среди моря грязи, чтобы людям было удобно посещать учреждения здравоохранения», - пояснил глава региона.
Также Олег Мельниченко поручил выделить около 18 млн рублей на утепление фасада Тамалинской больницы. Решение было принято после визита в Тамалинский район.
Работы нужно провести до похолодания, указал губернатор. Если затянуть с ними, то врачам и пациентам придется находиться в некомфортных условиях.
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