За год в Пензенской области появятся 69 фельдшерско-акушерских пунктов

28.08.2023 | 14:50

В этом году в Пензенской области прибавится больше фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), чем планировалось ранее.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, намечалось появление 39 ФАПов. Помимо них, создадут еще 30. Первоначально их хотели открыть в 2024 году.

Работы должны завершить в октябре.

На заседании правительства области губернатор Олег Мельниченко обратил внимание глав муниципальных образований на то, что прилегающие к ФАПам территории нужно оперативно благоустраивать.

«Чтобы не были новые фельдшерско-акушерские пункты островком благополучия среди моря грязи, чтобы людям было удобно посещать учреждения здравоохранения», - пояснил глава региона.

Также Олег Мельниченко поручил выделить около 18 млн рублей на утепление фасада Тамалинской больницы. Решение было принято после визита в Тамалинский район.

Работы нужно провести до похолодания, указал губернатор. Если затянуть с ними, то врачам и пациентам придется находиться в некомфортных условиях.