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Общество

Появился прогноз погоды на День знаний в Пензенской области

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В пятницу, 1 сентября, в Пензенской области осадков не ожидается. Утром термометры покажут +10…+15 градусов, небо будет ясным.

Такой прогноз дали синоптики Gismeteo.

Днем вероятна переменная облачность, порывы ветра до 7 м/с. Температура +22…+24 градуса. Вечером она опустится до +17…+21.

Таким образом, погода будет благоприятной для торжественных линеек под открытым небом и прогулок, приуроченных к празднику.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области 1 сентября парты сядут 136 975 ребят, 13 497 из них - первоклассники.

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