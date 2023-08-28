Появился прогноз погоды на День знаний в Пензенской области

В пятницу, 1 сентября, в Пензенской области осадков не ожидается. Утром термометры покажут +10…+15 градусов, небо будет ясным.
Такой прогноз дали синоптики Gismeteo.
Днем вероятна переменная облачность, порывы ветра до 7 м/с. Температура +22…+24 градуса. Вечером она опустится до +17…+21.
Таким образом, погода будет благоприятной для торжественных линеек под открытым небом и прогулок, приуроченных к празднику.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области 1 сентября парты сядут 136 975 ребят, 13 497 из них - первоклассники.
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