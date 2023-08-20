В 2023 году в пензенских школах снова будет меньше первоклассников

В Пензенской области продолжает уменьшаться количество первоклассников. Так, 1 сентября 2023 года звонок впервые прозвучит для 13 497 маленьких жителей региона.
В 2022-м было 13 805 первоклассников, тоже меньше, чем в 2021-м (14 748).
Всего в этом учебном году за парты сядут 136 975 ребят, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
Сейчас прием перед предстоящими занятиями проходят 656 школ области. В Пензе все 111 образовательных организаций к учебному году допущены.
Как пояснил глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», комиссия проверяла наличие паспорта безопасности организации, состояние материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса, обеспечение пожарной безопасности, водо- и теплоснабжение, режим воздухообмена в помещениях.
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