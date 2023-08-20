Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 авг 2023|12:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В 2023 году в пензенских школах снова будет меньше первоклассников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области продолжает уменьшаться количество первоклассников. Так, 1 сентября 2023 года звонок впервые прозвучит для 13 497 маленьких жителей региона.

В 2022-м было 13 805 первоклассников, тоже меньше, чем в 2021-м (14 748).

Всего в этом учебном году за парты сядут 136 975 ребят, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Сейчас прием перед предстоящими занятиями проходят 656 школ области. В Пензе все 111 образовательных организаций к учебному году допущены.

Как пояснил глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте», комиссия проверяла наличие паспорта безопасности организации, состояние материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса, обеспечение пожарной безопасности, водо- и теплоснабжение, режим воздухообмена в помещениях.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте