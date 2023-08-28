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Общество

Пензячка более суток блуждала по лесу в Нижегородской области

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29-летняя жительница Пензы больше суток блуждала по лесу под Балахной в Нижегородской области.

О ее поисках у себя на странице во «ВКонтакте» в понедельник, 28 августа, рассказали добровольцы поисково-спасательного центра «Рысь».

Пензячка одна приехала отдохнуть на озеро в палатке. Утром она отправилась в лес и заблудилась, на помощь позвать не могла, так как телефон сел.

Чтобы найти пропавшую задействовали в том числе кинологов в собаками, сотрудников полиции. В итоге пензячку нашли живой, ее отправили в больницу.

«Когда я позвонила маме пропавшей и сообщила, что ее дочь найдена живой, они уже подъезжали к штабу вместе с молодым человеком девушки. Если бы вы только слышали реакцию! Эти крики счастья, эти слезы, эти эмоции и благодарность за жизнь дочери и девушки», - написала занимавшаяся поисками волонтер Ольга Балашова.

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Источник — фото vk.com/dpsc.nn52
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