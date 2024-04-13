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Происшествия

В Пензе разыскивают 43-летнего мужчину без верхних зубов

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В Пензе ведется розыск 43-летнего Дмитрия Павловича Низовкина. Его местонахождение неизвестно с 5 апреля.

Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост Дмитрия Низовкина - 180 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые.

Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синий свитер с замком спереди, черные болоньевые штаны, обувь - черные кроссовки.

Особая примета - нет верхних передних зубов.

Всех, кто знает что-либо о судьбе Дмитрия Низовкина, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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Источник — фото «Лизы Алерт»
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