В Пензе разыскивают 43-летнего мужчину без верхних зубов

В Пензе ведется розыск 43-летнего Дмитрия Павловича Низовкина. Его местонахождение неизвестно с 5 апреля.
Ориентировка размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».
Рост Дмитрия Низовкина - 180 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза серые.
Был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синий свитер с замком спереди, черные болоньевые штаны, обувь - черные кроссовки.
Особая примета - нет верхних передних зубов.
Всех, кто знает что-либо о судьбе Дмитрия Низовкина, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.
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