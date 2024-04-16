В Золотаревке пропал 66-летний Александр Юранов

16.04.2024 | 19:00

В Пензенском районе ищут 66-летнего жителя поселка Золотаревка Александра Константиновича Юранова. 12 апреля мужчина вышел из дома в неизвестном направлении и пропал.

16-го числа к поискам подключились волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт», распространившие ориентировки.

Рост Александра Константиновича 172 см, телосложение худощавое, волосы серые, короткие, глаза серые.

В день исчезновения на нем были, предположительно, черная дубленка, серые брюки и кроссовки, синяя бейсболка.

«Может нуждаться в медицинской помощи. Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.