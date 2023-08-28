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Общество

Пензенца оштрафовали на 6 000 руб. за парковку у дома

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Парковка на газоне обойдется жителю Пензы в значительную сумму. Мужчина попытался оспорить штраф, однако это у него не вышло.

Как установил суд Первомайского района, автовладелец регулярно оставлял машину в запрещенном месте у многоэтажки. Нарушение зафиксировало техническое средство, работающее в автоматическом режиме.

Мужчину оштрафовали на сумму, превышающую 6 000 рублей. Но горожанин не согласился с решением суда и подал апелляцию, утверждая, что оставлял свой автомобиль не на газоне.

Апелляционная инстанция внимательно ознакомилась с материалами дела и оставила жалобу автовладельца без удовлетворения.

«Участок местности, где размещен автомобиль, является именно газоном, поскольку соответствует характеристикам, предъявляемым к газону: является зеленым насаждением, ландшафтным элементом, отделенным от дорожной инфраструктуры, предназначенной для проезда и размещения транспортных средств», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Постановление вступило в законную силу, и мужчине теперь придется заплатить штраф за парковку у дома.

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