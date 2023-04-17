Названа причина, почему Белинский парк снова хотят благоустраивать

17.04.2023 | 10:53

В Пензе выбирают территорию, которую будут благоустраивать в 2023 году. Всего для голосования представлено 20 проектов. Пензенцев удивило, что в списке снова парк Белинского, ведь он победил в прошлом году.

«Вы решили так же, как и с бордюрами, каждый год реконструировать одни и те же места?» - возмутился один из горожан на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ему ответили в управлении ЖКХ.

«В 2022 году по результатам голосования победителем стала территория: «ЦПКиО им. В. Г. Белинского (ул. Карла Маркса, 1)», которая будет благоустроена в 2023 году. Границами первого этапа капитального ремонта парка является вход в парк со стороны Карла Маркса до площадки, занимаемой канатной дорогой.​

Напротив планетария планируется возвести новый фонтан с чашей,​ к фонтану будут подведены необходимые коммуникации. Около фонтана проектом предусмотрен амфитеатр.​ В планах также установка качелей, новых скамеек, газонов и цветников. Зеленые насаждения парка планируют дополнить цветущими и лиственными деревьями.

Однако данный проект не охватывает все территорию парка. В связи с этим в текущем году парк им. В. Г. Белинского повторно включен в голосование», - пояснил представитель ведомства.

В перечне объектов, за которые могут проголосовать пензенцы, кроме ЦПКиО им. В. Г. Белинского, также Комсомольский парк, Тропа здоровья, скверы Дружбы, Студенческих Отрядов, «40 лет Победы», имени В. В. Тарасова, имени В. Г. Белинского, Пионерский, «Могилевский дворик», Семейный, у завода «Химмаш», у дизельного завода и за Дворцом единоборств «Воейков»; набережная Суры в районе улицы Урицкого и Бакунинского моста, лестничный марш от памятника Первопоселенцу до Спасо-Преображенского мужского монастыря, Привокзальная площадь, сквер в районе школы № 59, общественные территории перед зданием администрации города и у домов № 89-91 на проспекте Строителей.