1 сентября в школы Пензы придут более 6 300 первоклассников

25.08.2023 | 10:34

В Пензе 100% детских дошкольных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования готовы к новому учебному году. В их числе - 6 учебных заведений, в которых проводился капитальный ремонт: гимназии № 6 и 44, лицей № 3, школы № 47, 51, 75/62.

Об этом в пятницу, 25 августа, на сессии Пензенской городской думы рассказала начальник управления образования Алла Маркова.

Она напомнила, что школа № 25 закрыта, однако до конца года будет введена в эксплуатацию новое учебное заведение в микрорайоне ГПЗ.

По предварительному комплектованию, 1 сентября за парты сядут 58 974 школьников, в том числе 6 369 первоклассников - приблизительно столько же, как и в прошлом году.

В детсады в сентябре придут 24 400 воспитанников, 3 200 - впервые.

«Сразу скажу: актуальный спрос по очереди в детские сады отсутствует. Все дети, которые желали прийти, зачислены. Та очередь, которая имеется, - с пролонгированными сроками зачисления: на 24-й, 25-й год и так далее», - отметила она.

Дополнительным образованием планируется охватить около 28 000 юных пензенцев.

Также Алла Маркова рассказала, что начальная школа будет получать горячее питание с 1 сентября, с 4-го числа – все остальные.

«Сейчас проводится опрос среди родителей младших классов, желают ли они, чтобы 1 сентября их дети обедали», - добавила начальник управления образования.