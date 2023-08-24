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Общество

В маслятах цезий, в боровиках ртуть: врач напомнила об опасности грибов

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В Пензенской области любители тихой охоты надеются, что с приходом прохлады в лесах пойдут грибы.

«Дождь пошел, скоро будут, немного терпения!!!», «Может, рыжики пойдут, ну конечно, не как в том году», - пишут они в группе грибников в соцсети «ВКонтакте».

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с «Газетой.Ru» напомнила о некоторых правилах сбора и употребления грибов.

«Грибы - это своего рода губка, которая способна впитывать из почвы вредные вещества. Если их концентрация окажется слишком высокой, то отравления не избежать», - предупредила она.

Разные виды грибов способны накапливать в себе вредные вещества. Так, сыроежки, свинушки (их пензенцы называют также коровьей губой), маслята и моховики довольно интенсивно накапливают радиоактивный цезий. В белых грибах и шампиньонах может оказаться ртуть, а в черном грузде - медь.

Еще одна причина, по которой даже съедобные экземпляры могут стать опасными, — естественный процесс разрушения гриба.

«Когда гриб входит в стадию зрелости, в нем начинают образовываться вредные вещества. Употреблять такие грибы в пищу в сыром или недостаточно термически обработанном виде неполезно», - отметила врач.

Старые, переросшие грибы могут содержать личинки насекомых, грибки и патогенные микроорганизмы - кишечную палочку, стафилококки, энтерококки, стрептококки и другие.

Первые признаки отравления грибами - тошнота и рвота, боль в животе, частый стул, озноб и слабость - могут появиться как сразу после их употребления, так и через несколько часов. При появлении таких симптомов нужно вызвать скорую помощь. До ее приезда следует вызвать рвоту, промыть желудок раствором соли и принять сорбент.

«Чтобы не допустить отравления, очень важно правильно обрабатывать и хранить грибы. Перебрать, почистить и отварить их нужно прямо в день сбора. После этого грибы можно оставить в холодильнике на сутки - на это время в них будет приостановлен процесс саморазрушения. Другой вариант - тщательно промыть грибы, бланшировать и отправить в морозилку. В таком виде они могут храниться около года», - рекомендует Екатерина Кашух.

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