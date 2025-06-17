Нужно ли мыть или чистить шампиньоны?

Вопрос от интернет-пользователя
Кто-то моет и чистит шампиньоны перед готовкой, а кто-то нет. Как правильно?
Ответ специалиста
Если на шампиньонах нет потемневших или огрубевших мест, то чистить их не обязательно, это не отразится на вкусе. А вот мыть перед готовкой грибы все-таки нужно.
Специалисты рекомендуют ополаскивать их под проточной водой, чтобы удалить остатки грязи или песка. Затем следует просушить грибы на бумажном полотенце.
При этом замачивать шампиньоны нельзя: впитав влагу, они станут водянистыми.
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