Нужно ли мыть или чистить шампиньоны?

17.06.2025 | 14:31

Вопрос от интернет-пользователя

Кто-то моет и чистит шампиньоны перед готовкой, а кто-то нет. Как правильно?

Ответ специалиста

Если на шампиньонах нет потемневших или огрубевших мест, то чистить их не обязательно, это не отразится на вкусе. А вот мыть перед готовкой грибы все-таки нужно.

Специалисты рекомендуют ополаскивать их под проточной водой, чтобы удалить остатки грязи или песка. Затем следует просушить грибы на бумажном полотенце.

При этом замачивать шампиньоны нельзя: впитав влагу, они станут водянистыми.