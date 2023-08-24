На пересечении улиц 40 лет Октября и Львовской запретят проезд

В Пензе из-за замены водопропусных труб на пять дней перекроют движение на пересечении улиц 40 лет Октября и Львовской.
Об этом в четверг, 24 августа, сообщила пресс-служба администрации города.
Проезд запретят для всех видов транспорта с 10:00 25 числа до 20:00 30 августа.
«Рекомендуем заранее ознакомиться со схемой организации дорожного движения и приносим извинения за временные неудобства», - обратились в мэрии к автомобилистам.
15 августа после ЧП с автобусом, который провалился в яму, запретили движение по улице Суворова на участке от Чехова до Московской. Планировалось, что его откроют на следующий день, но процесс ремонта дороги затянулся.
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