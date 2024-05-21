Сетевое издание|18+|Вторник|21 мая 2024|11:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Глава Пензы рассказал жителям ГПЗ о судьбе сквера «Семейный»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 20 мая, глава Пензы Александр Басенко в здании новой школы на улице Измайлова встретился с инициативными жителями ГПЗ, чтобы обсудить строительство дороги и судьбу сквера «Семейный».

Глава Пензы рассказал жителям ГПЗ о судьбе сквера «Семейный»

В микрорайоне активно возводится новое жилье, нагрузка на дороги постоянно растет. Для решения проблемы муниципалитет подготовил проектную документацию и получил положительное заключение экспертизы на развязку на пересечении улиц Антонова и Измайлова, дорогу от улицы Антонова до улицы Измайлова и третий этап реконструкции улицы Антонова. Также запланировано расширение до 6 полос улицы Измайлова - от новой развязки до моста им. Капашина.

По словам Александра Басенко, только в комплексе эти мероприятия позволят снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

«Строительство так называемой перемычки (Между Измайлова и Антонова. - Прим. ред.) позволит распределить транспортные потоки. С учетом расширения проезда в районе улицы Ерик, которое будет реализовано по линии областного минстроя, автомобилисты смогут выбирать маршрут следования по собственному желанию. Проектом предусмотрены трехметровые шумозащитные экраны в местах расположения существующей жилой застройки и социальных объектов, широкие тротуары, велодорожка», - рассказал глава Пензы.

Местных жителей в этой связи интересовала судьба сквера «Семейный». Александр Басенко заявил: зоне отдыха быть, но ей нужен качественно новый вид и статус.

Глава Пензы рассказал жителям ГПЗ о судьбе сквера «Семейный»

«В настоящее время площадь используемой территории более 10 тысяч квадратных метров. Рассчитываем увеличить парк в 5 раз - до 50 тысяч квадратных метров. В процессе строительства дороги будем заниматься благоустройством зеленой зоны, отсыпать заболоченные участки и высаживать новые деревья. Границы сквера нужно поставить на кадастровый учет, закрепить статус рекреационной зоны. И дальше планировать работы по обустройству освещения, установке лавочек и других архитектурных форм, зонированию территории, которая получит новое звучание и будет использоваться разными возрастными группами населения», - сообщил глава Пензы.

В мэрии уточнили, что он поручил управлению капитального строительства отбить колышками всю протяженность объекта. Так жители района увидят реальные границы дороги и поймут, как она расположится по отношению к скверу.

Пензенцы поинтересовались, нельзя ли обойтись существующей дорогой, проходящей мимо новой школы. Александр Басенко объяснил: она предназначена для доставки детей, из-за близости учебных заведений скорость движения здесь будет невысокой, так что разгрузить сеть эта дорога не сможет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото администрации Пензы
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте