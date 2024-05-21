Глава Пензы рассказал жителям ГПЗ о судьбе сквера «Семейный»

21.05.2024 | 10:02

В понедельник, 20 мая, глава Пензы Александр Басенко в здании новой школы на улице Измайлова встретился с инициативными жителями ГПЗ, чтобы обсудить строительство дороги и судьбу сквера «Семейный».

В микрорайоне активно возводится новое жилье, нагрузка на дороги постоянно растет. Для решения проблемы муниципалитет подготовил проектную документацию и получил положительное заключение экспертизы на развязку на пересечении улиц Антонова и Измайлова, дорогу от улицы Антонова до улицы Измайлова и третий этап реконструкции улицы Антонова. Также запланировано расширение до 6 полос улицы Измайлова - от новой развязки до моста им. Капашина.

По словам Александра Басенко, только в комплексе эти мероприятия позволят снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

«Строительство так называемой перемычки (Между Измайлова и Антонова. - Прим. ред.) позволит распределить транспортные потоки. С учетом расширения проезда в районе улицы Ерик, которое будет реализовано по линии областного минстроя, автомобилисты смогут выбирать маршрут следования по собственному желанию. Проектом предусмотрены трехметровые шумозащитные экраны в местах расположения существующей жилой застройки и социальных объектов, широкие тротуары, велодорожка», - рассказал глава Пензы.

Местных жителей в этой связи интересовала судьба сквера «Семейный». Александр Басенко заявил: зоне отдыха быть, но ей нужен качественно новый вид и статус.

«В настоящее время площадь используемой территории более 10 тысяч квадратных метров. Рассчитываем увеличить парк в 5 раз - до 50 тысяч квадратных метров. В процессе строительства дороги будем заниматься благоустройством зеленой зоны, отсыпать заболоченные участки и высаживать новые деревья. Границы сквера нужно поставить на кадастровый учет, закрепить статус рекреационной зоны. И дальше планировать работы по обустройству освещения, установке лавочек и других архитектурных форм, зонированию территории, которая получит новое звучание и будет использоваться разными возрастными группами населения», - сообщил глава Пензы.

В мэрии уточнили, что он поручил управлению капитального строительства отбить колышками всю протяженность объекта. Так жители района увидят реальные границы дороги и поймут, как она расположится по отношению к скверу.

Пензенцы поинтересовались, нельзя ли обойтись существующей дорогой, проходящей мимо новой школы. Александр Басенко объяснил: она предназначена для доставки детей, из-за близости учебных заведений скорость движения здесь будет невысокой, так что разгрузить сеть эта дорога не сможет.