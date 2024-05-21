Водителям дадут больше времени на выезд со Стрельбищенской

21.05.2024 | 15:12

Из-за загруженности дорог в микрорайонах ГПЗ и Маньчжурия изменили режим работы светофора на перекрестке улиц Измайлова и Стрельбищенской.

Об этом городское УЖКХ сообщило во вторник, 21 мая, на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Представитель управления отреагировал на комментарий одного из пользователей.

«Планируется ли добавление времени для проезда со Стрельбищенской? Из-за перекрытия перекрестка на ГПЗ основной поток машин пошел по Стрельбищенской, а тут для поворота 15 секунд, это очень мало», - написал Виктор М.

Мужчину заверили, что за ситуацией следят.

«Мы решили увеличить время действия разрешающего сигнала светофора для транспорта, движущегося с улицы Стрельбищенской, на 15 секунд. При необходимости мы будем корректировать работу светофора», - говорится в сообщении УЖКХ.

Ранее сообщалось, что с 21 мая из-за строительства развязки временно изменилась организация дорожного движения в районе перекрестка улиц Антонова и Измайлова. В схеме объезда задействована Стрельбищенская. Планируется, что работы будут идти в течение 2 недель. В первое же утро на дорогах образовались огромные пробки.