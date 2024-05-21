Сетевое издание|18+|Вторник|21 мая 2024|21:29
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Общество

В минцифры объяснили рост цен на такси в Пензе

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«Почему такие высокие цены на услуги таксистов? Неужели их нельзя регулировать?» - с этим вопросом в сетевое издание «ПензаИнформ» обратился один из читателей.

Чтобы получить ответ, редакция направила письмо в региональное министерство цифрового развития, транспорта и связи. Во вторник, 21 мая, оттуда пришел ответ.

Глава ведомства Сергей Балакин сообщил, что цены на услуги легковых такси никак не регулируется. Плату устанавливают сами перевозчики.

«В течение 2022-2023 годов стоимость увеличилась, указанное увеличение связано со значительным ростом цен на легковые автомобили, расходные материалы, запасные части, горюче-смазочные материалы, удорожанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей», - говорится в документе.

Сергей Балакин подчеркнул, что каждая компания самостоятельно выбирает способ установления платы. Она может быть фиксированной или зависящей от фактического времени пользования такси. Также допускается динамическое ценообразование, когда на стоимость услуги влияет спрос в данный момент времени (час пик) или погодные условия.

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