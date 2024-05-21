Перекресток Калинина и Красной Горки закроют для проезда

В Пензе на несколько дней запретят проезд на пересечении улиц Калинина и Красная Горка. На участке будут ремонтировать теплотрассу.
Ограничение будет действовать с 21:00 24 мая до 17:00 30-го числа, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться с изменившейся схемой организации движения.
С 21 мая из-за строительства развязки изменилась схема движения в районе перекрестка улиц Антонова и Измайлова. Из-за перекрытия образовались огромные пробки.
«Крымская, Стрельбищенская - все. Коллапс полнейший», «Антонова стоит от церкви», - пожаловались водители.
Планируется, что работы будут идти в течение 2 недель.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀