Перекресток Калинина и Красной Горки закроют для проезда

21.05.2024 | 16:34

В Пензе на несколько дней запретят проезд на пересечении улиц Калинина и Красная Горка. На участке будут ремонтировать теплотрассу.

Ограничение будет действовать с 21:00 24 мая до 17:00 30-го числа, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться с изменившейся схемой организации движения.

С 21 мая из-за строительства развязки изменилась схема движения в районе перекрестка улиц Антонова и Измайлова. Из-за перекрытия образовались огромные пробки.

«Крымская, Стрельбищенская - все. Коллапс полнейший», «Антонова стоит от церкви», - пожаловались водители.

Планируется, что работы будут идти в течение 2 недель.