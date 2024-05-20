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Происшествия

В Пензе начали проверку по факту драки дорожников и ресурсников

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В областном УМВД России прокомментировали драку дорожников и ресурсников, произошедшую в субботу, 18 мая, рядом с домом № 8 на улице Согласие в Пензе.

В сети появилась видеозапись инцидента. Автор поста заявил, что конфликт начали дорожные рабочие.

Пострадавший из бригады электромонтеров рассказал, что они приехали по заявке от местных жителей. Горожане пожаловались, что КамАЗ дорожников оборвал провода. Ресурсники, желая прояснить этот вопрос, начали беседу с предполагаемыми виновниками аварии на сетях.

«Но они сразу начали вести себя агрессивно: оскорбляли, хватали за одежду, унижали наши честь и достоинство. Вели себя высокомерно и провоцировали нас на открытый конфликт! После этого один из них двумя руками ударил моего мастера. Я попытался защитить мастера и оттолкнуть нападающего, после чего они налетели толпой и начали нас избивать. Один из местных жителей хотел заступиться, но они и его избили. Потом приехали сотрудники полиции и приняли от нас троих заявление», - рассказал пострадавший рабочий.

В полиции подтвердили, что в дежурную часть УМВД России по г. Пензе поступило сообщение о нападении на сотрудников ресурсоснабжающей организации на территории Железнодорожного района города Пензы.

«Установлено, что при проведении дорожных работ бригада рабочих повредила электропровода. После этого сотрудники ресурсоснабжающей организации прибыли для устранения повреждения. При установлении обстоятельств повреждения между бригадой дорожных рабочих и прибывшими сотрудниками произошел конфликт, в ходе которого произошла драка. Полицейскими установлено, что участники конфликта являются гражданами Российской Федерации», - сообщили в УМВД.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося. По ее результатам нарушителей закона привлекут к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).

По факту повреждения линий электропередачи также организована проверка.

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