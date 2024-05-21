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Общество

В Кузнецке и Заречном запретили продавать алкоголь 24 мая

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В Кузнецке в день праздника «Последний звонок» 24 мая ограничат продажу спиртного. Об этом предпринимателям напомнили в администрации города.

Запрет действует с 8:00 до 23:00. Нарушителей накажут штрафами.

Алкоголь 24 мая нельзя будет купить и в Заречном. Об этом пишет портал «Город Z». Издание сообщило, что последний звонок в этом году прозвучит для 200 одиннадцатиклассников и 524 девятиклассников.

Ограничение введут и в Пензе. Администрации районов должны провести информационно-разъяснительную работу с руководителями торговых точек, в которых продается алкоголь.

Правоохранителям рекомендуется в этот день усилить контроль за работой таких объектов.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Пензы, мера принята для обеспечения общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних.

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