На ВДНХ открылась ландшафтная инсталляция Пензенской области

21.05.2024 | 18:01

Во вторник, 21 мая, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве состоялось торжественное открытие ландшафтных инсталляций, посвященных достижениям регионов страны. Свой цветник презентовала и Пензенская область.

Композиция состоит из лечебных и декоративных растений: мяты, полыни, лаванды, тимьяна, дихондры, фестуки и луговика.

Над ними расположились светящийся объект, стилизованный под кардиограмму, и силуэт летящей ласточки из зеркальной мозаики.

«Клумба символизирует достижения региона в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и производстве сердечных имплантов: около 17% хирургического шовного материала и 70% имплантируемых в России искусственных клапанов сердца производятся на Пензенской земле», - пояснили в областном министерстве экономического развития и промышленности.

Зимой на ВДНХ украшали в стилистике народных художественных промыслов голубые ели. Всего их было 89, каждая представляла какой-либо регион страны. Пензенскую ель оформили абашевской керамикой, использовав глиняные изделия, фигурки и тарелки с образами животных. Наверху можно было увидеть 3 снопа.