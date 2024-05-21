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Общество

На ул. Чкалова в Пензе нашли элементы лепной керамики XVII века

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На улице Чкалова в Пензе во время раскопок обнаружили научные артефакты середины XVII века. Об этом во вторник, 21 мая, рассказали в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

На ул. Чкалова в Пензе нашли элементы лепной керамики XVII века

Речь идет о стенках лепных сосудов местного производства, они находились в восточной части улицы и стали уникальным открытием пензенских ученых.

На ул. Чкалова в Пензе нашли элементы лепной керамики XVII века

Кроме того, обнаружились венчики гончарной посуды XIX века и стеклянные изделия начала XX века. Все это пополнит музейный фонд.

На ул. Чкалова в Пензе нашли элементы лепной керамики XVII века

«Ученые проводили плановые археологические наблюдения на площади 3 566 квадратных метров в районе пересечения улиц Чкалова и Богданова», - уточнили в пресс-службе министерства.

Также запланированы спасательные археологические работы у цирка, где строится новая дорога. Это участок между улицами Плеханова и Гладкова, который попадает в культурный слой XVII - начала XX века и признан объектом археологического наследия.

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Источник — фото областного министерства по охране памятников истории и культуры
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