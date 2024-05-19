В Пензе подрались дорожники и бригада ремонтников

19.05.2024 | 16:04

В Пензе случилась массовая драка между рабочими. Сообщение о ней появилось в соцсетях. Потасовка произошла на улице Согласие, рядом с домом № 8, в субботу, 18 мая.

Согласно посту, группа дорожников напала на мужчин, которые прибыли устранять повреждения на линии электропередач. Произошедшее запечатлела установленная на здании камера.

В правом верхнем углу видео - группа беседующих мужчин. Неожиданно между ними начинается драка, в которую тут же вступают дорожники в оранжевых жилетах, до этого стоявшие невдалеке.

Мужчины разбегаются, махая кулаками. Большая часть дорожников бросается на одного из оппонентов, избивая его у «буханки» на парковке. Затем подравшиеся успокаиваются и расходятся.

Пострадавший рабочий из бригады электромонтеров рассказал, что они приехали по заявке от местных жителей. Горожане пожаловались, что КамАЗ дорожников оборвал провода. Ремонтники, желая прояснить этот вопрос, начали беседу с предполагаемыми виновниками аварии на сетях.

«Но они сразу начали вести себя агрессивно: оскорбляли, хватали за одежду, унижали наши честь и достоинство. Вели себя высокомерно и провоцировали нас на открытый конфликт! После этого один из них двумя руками ударил моего мастера. Я попытался защитить мастера и оттолкнуть нападающего, после чего они налетели толпой и начали нас избивать. Один из местных жителей хотел заступиться, но они и его избили. Потом приехали сотрудники полиции и приняли от нас троих заявление», - рассказал пострадавший рабочий.

Официальной информации об инциденте пока нет.