На улице Суворова после ЧП с автобусом перекроют движение

15.08.2023 | 19:27

В Пензе почти на сутки перекроют движение транспорта на участке улицы Суворова (от пересечения с Московской и до пересечения с улицей Чехова).

Изменения вступят в силу во вторник, 15 августа, в 21:00.

«На данном участке ООО «Горводоканал» будет вести ремонтные работы. По информации ресурсоснабжающей компании все мероприятия планируется завершить до 19:00 16 августа», - сообщили в Управлении ЖКХ города Пензы.

Закрытие проезда связано с ЧП с пассажирским автобусом № 54, произошедшим во вторник днем. Он провалился в яму в асфальте возле дома № 56.

В начале июля на улице Суворова, рядом с пересечением с Московской, уже разрушался асфальт. Из-за дефекта ограничивали движение транспорта. Затем дорожное полотно восстановили. Но спустя две недели водители снова пожаловались на провал.

Видео Галины У.