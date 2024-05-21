В Кузнецке начали ремонт входной группы детской поликлиники

В поликлинике Кузнецкой центральной районной детской больницы на улице Рабочей начался капитальный ремонт входной группы. Планируется привести в порядок крыльцо, обустроить пандус и колясочную, обновить систему водоотведения.
«Основная цель ремонта - обеспечение доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту здравоохранения, а также интеграция инвалидов в общество и повышение уровня их жизни», - пояснила главврач больницы Галина Дерябина.
Сейчас на объекте идут подготовительные работы - демонтаж крыльца.
На ремонт потратят 1,4 млн рублей, их выделяют из регионального бюджета.
«Капитальный ремонт входной группы планируют завершить до конца года», - уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.
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