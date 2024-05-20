В Пензе решили не закрывать маршрут № 2а

20.05.2024 | 13:00

Маршрут № 2а, связывающий Кривозерье и Бригадирский Мост с центром Пензы и Дальним Арбековом, не будет отменен, как анонсировалось ранее. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В редакцию PenzaInform.ru написала горожанка, которая поинтересовалась: «Я все понимаю, может, уже замучили с этим, но куда делась маршрутка 2а?» Вопрос был переадресован в ГКУ, где пояснили: уже с июля планируется перевод этого маршрута на регулируемый тариф.

«Планируется [его] обслуживание с 6:00 до 21:30 с интервалом движения не более 20 минут в часы пик», - говорится в документе, подписанном директором ведомства Ларисой Панковой.

По данным PenzaInform.ru, схема движения микроавтобусов № 2а может быть частично пересмотрена.

Пензенцы много раз жаловались, что дождаться этой маршрутки невозможно. В августе 2023 года им сообщили, что на линию выходят 3 машины - прочие сломались, а запчастей для их ремонта нет. А в ноябре осталась лишь 1 транспортная единица.

В начале декабря представитель областного министерства цифрового развития, транспорта и связи заявил, что маршрут № 2а планируется закрыть, так как перевозчик не может увеличить количество машин на линии.

Через несколько дней министр Сергей Балакин пояснил, что в районах Бригадирский Мост и Кривозерье пассажиропоток высокий только в час пик, все остальное время перевозчик терпит убытки и решение об отмене маршрута было принято именно поэтому.

Он добавил, что одновременно с закрытием № 2а увеличат количество единиц на маршруте № 414 (Пенза - Мичуринский).