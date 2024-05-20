Сетевое издание|18+|Понедельник|20 мая 2024|18:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе решили не закрывать маршрут № 2а

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Маршрут № 2а, связывающий Кривозерье и Бригадирский Мост с центром Пензы и Дальним Арбековом, не будет отменен, как анонсировалось ранее. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В редакцию PenzaInform.ru написала горожанка, которая поинтересовалась: «Я все понимаю, может, уже замучили с этим, но куда делась маршрутка 2а?» Вопрос был переадресован в ГКУ, где пояснили: уже с июля планируется перевод этого маршрута на регулируемый тариф.

«Планируется [его] обслуживание с 6:00 до 21:30 с интервалом движения не более 20 минут в часы пик», - говорится в документе, подписанном директором ведомства Ларисой Панковой.

По данным PenzaInform.ru, схема движения микроавтобусов № 2а может быть частично пересмотрена.

Пензенцы много раз жаловались, что дождаться этой маршрутки невозможно. В августе 2023 года им сообщили, что на линию выходят 3 машины - прочие сломались, а запчастей для их ремонта нет. А в ноябре осталась лишь 1 транспортная единица.

В начале декабря представитель областного министерства цифрового развития, транспорта и связи заявил, что маршрут № 2а планируется закрыть, так как перевозчик не может увеличить количество машин на линии.

Через несколько дней министр Сергей Балакин пояснил, что в районах Бригадирский Мост и Кривозерье пассажиропоток высокий только в час пик, все остальное время перевозчик терпит убытки и решение об отмене маршрута было принято именно поэтому.

Он добавил, что одновременно с закрытием № 2а увеличат количество единиц на маршруте № 414 (Пенза - Мичуринский).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте