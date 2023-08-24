25 августа покажет пензенцам, будет ли долгим бабье лето

24.08.2023 | 22:00

В пятницу, 25 августа, в Пензенской области обещают прохладную пасмурную погоду. Также синоптики предупреждают о вероятности тумана с видимостью 500 м и менее.

Утром термометр покажет +10...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+19. Возможен дождь. Ветер умеренный, северный, с порывами 5-6 м/с.

К вечеру прогнозируется прояснение, выглянет солнце. Ночью температура опустится до +6...+8 градусов.

По тому, каким будет 25 августа, на Руси судили о продолжительности бабьего лета.

Так, если в этот день было дождливо, то не стоило надеяться на длинную череду теплых ясных дней ранней осенью. Если же 25 августа светило солнце, это предвещало множество белых грибов в лесах.