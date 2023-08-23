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Общество

Декорации фильма ужасов: появились фото из бомбоубежища в Пензе

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Изъеденные плесенью ткани, заржавевшие мебель и сантехника, покрытые мусором полы и помещения, превращенные в архив, - таким предстает на фото и видео бомбоубежище рядом с одним из государственных учреждений в Пензе.

Кадры сделаны пензенским фотографом Аней Аристовой. По ее словам, она попала на объект через вентиляцию, «по трубе с мокрицами».

Обстановка внутри чем-то напоминает декорации фильма ужасов.

В бомбоубежище можно увидеть медицинское оборудование, инструменты. Попадается как относительно новое, так и старое. Двухъярусные кровати превратили в архив, где, по всей видимости, хранятся перевязанные карты пациентов.

Бумагами заняты и стеллажи поблизости. На боковой стороне шкафов видны приклеенные белые листы с пометками.

Фотограф запечатлела и двери с надписями «Гигиеническая», «Насосная», «Выход № 2», «Операционно-перевязочная».

Из-за неспокойной обстановки в стране состояние пензенских бомбоубежищ давно волнует горожан, кроме того, они хотят знать, где объекты находятся.

«Сведения о местах расположения защитных сооружений гражданской обороны и их техническом состоянии являются сведениями ограниченного доступа. При возникновении ЧС всю необходимую информацию жители получат по радио, телевизору или другим техническим средствам», - отвечают им чиновники.

Фото и видео из группы «Заброшенные места г. Пензы и не только».

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