В Пензе ушел из жизни врач-кардиолог Владимир Белинский

14.05.2024 | 11:19

13 мая на 65-м году жизни скончался врач-кардиолог ООО Медицинский центр «Медикус» Владимир Николаевич Белинский.

Свою трудовую деятельность Владимир Николаевич начинал фельдшером скорой помощи, продолжил - кардиологом-реаниматологом. В 1999 году он возглавил кардиологическое отделение МСЧ № 2. Будучи на пенсии, работал в медицинском центре врачом-кардиологом, а также преподавал в Пензенском областном медицинском колледже.

Владимир Николаевич неоднократно награжден почетными грамотами и отмечен благодарностями губернатора Пензенской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие здравоохранения региона.

Прощание пройдет 15 мая в 13:00 в Успенском соборе (г. Пенза, ул. Захарова, 6).

Медицинская общественность приносит свои соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.