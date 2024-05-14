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Общество

Пенсии будут индексировать дважды в год

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С 2025 года пенсии для неработающих пенсионеров будут индексироваться два раза в год.

Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров будут индексироваться начиная с 2025 года дважды в год: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на процент доходов от инвестиционного портфеля», - уточнила она.

По словам депутата, социальные пенсии по-прежнему будут индексироваться с 1 апреля, добавила она.

«Всего в России 43 миллиона получателей всех видов пенсий», - подытожила Бессараб.

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