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Общество

Отключение холодной воды в Маньчжурии перенесли

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По техническим причинам заявленное отключение воды в Маньчжурии переносится на неопределенный срок. Об этом сообщили в Горводоканале во вторник, 14 мая.

Ресурс обещали отключить на сутки с 8:00 15-го числа до 8:00 16-го для проведения работ по переустройству сетей в связи со строительством развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова.

Без воды остались бы дома на Измайлова, 59а, 67, 71, 75, 73, 79, 81, 83; на Ново-Казанской, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22; на Луговой, 1а (школа № 26), и Ново-Казанской, 10Б (детский сад № 57).

Сдать новую транспортную развязку в эксплуатацию планируют в октябре. Ее ширина составит 3,5 м, предусмотрено от 4 до 6 полос во всех направлениях.

Движение будет организовано с помощью разметки и дорожных знаков.

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