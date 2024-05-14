Названы территории, которые благоустроят в 2025 году

14.05.2024 | 10:20

В Пензенской области обнародовали итоги онлайн-голосования по отбору общественных территорий для благоустройства, которое проведут в 2025 году за федеральные деньги. Предпочтения граждан выясняли с 15 марта по 30 апреля.

Объекты для благоустройства определяли в Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане. В голосовании приняли участие 110 181 житель региона.

В Пензе, как и ожидалось, в третий раз подряд победил парк Белинского (14 091 голос). В прошлом году там был благоустроен участок от входной группы с улицы Карла Маркса до планетария. В этом оформят территорию от планетария в сторону танцплощадки.

В Кузнецке большинство голосов - 3 460 - было отдано за детскую площадку на ул. Минской (возле школы № 8).

В Заречном благоустроят земельный участок возле школы № 222 (4 659 голосов), в Каменке - сквер Тружеников Тыла с прилегающей территорией (5 270 голосов), в Нижнем Ломове - общественная территория на ул. Сергеева от кафе «Минутка» до Ледового дворца спорта «Черемушки» (5 449 голосов), в Никольске - территория возле Обелиска воинской славы (4 397 голосов), в Сердобске - пешеходная зона на ул. Лесной (4 514 голосов), в Мокшане - сквер и Аллея Трудовой Славы (2 612 голосов).