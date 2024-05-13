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Общество

14 мая пензенцы еще не смогут расстаться с куртками

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На текущей рабочей неделе погода проявит милосердие, сообщили в Приволжском УГМС. Ночные морозы постепенно отступят, а в дневное время воздух начнет более интенсивно прогреваться.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность. В ночь на вторник, 14 мая, в Пензенской области еще будет холодно: 0...+5 градусов, местами заморозки до -5.

Днем потеплеет до +12. Осадков не прогнозируется, будет дуть умеренный северо-восточный ветер 6-11 м/с.

К ночи на среду температура снова опустится до 0...+5 градусов.

14 мая в народном календаре Еремей Запашник. На Руси подмечали: если в этот день солнечно, то лето будет ясным.

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