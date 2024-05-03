Директора МУПа оштрафовали на 60 тысяч за выброшенный мусор

03.05.2024 | 11:19

Возле Малой Сердобы образовалась стихийная свалка. Как выяснила районная прокуратура, это произошло по вине директора коммунального предприятия.

«В ноябре 2023 года директор МУП ЖКХ «Универсал» дал указание подчиненному трактористу освободить от мусора тракторный прицеп, находящийся в пользовании организации», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Работники МУПа, выполняя поручение руководителя, отбуксировали прицеп с отходами за пределы райцентра и выбросили содержимое на землю.

По результатам прокурорской проверки директор МУПа оштрафован на 60 тысяч рублей и привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, муниципальному предприятию пришлось собрать и вывезти весь выброшенный мусор.