Пензенцам ответили на просьбу раскрыть места бомбоубежищ

17.10.2022 | 12:18

Раскрывать места бомбоубежищ, расположенных на территории Пензенской области, нельзя. Об этом представитель регионального правительства заявил, отвечая на соответствующую просьбу одной из подписчиц губернатора во «ВКонтакте».

«Сейчас такая напряженная обстановка! Подскажите, почему не проводятся никакие учения с населением на случай бомбовых ударов. Никто не знает, где находятся бомбоубежища и пригодны ли они для укрытия. Это очень беспокоит, почему все важные вопросы откладывают до последнего, когда уже поздно что-то делать», - написала Елена Д. под одним из постов главы региона 17 октября.

Вопрос интересует и других пользователей.

«Когда будет создана гражданская оборона? Когда будут проведены учения? В случае чего надо знать все: куда идти, что брать с собой и т. д. Этим ранее занимался комитет ГО. Сейчас никто не знает, где бомбоубежище. Чего мы ждем? Может, и не пригодится, но знать обязаны все жители», - посетовал ранее один из жителей региона.

Представитель областного правительства, как и в марте, ответил, что в настоящее время отсутствуют основания для использования бомбоубежищ.

«Сведения о местах расположения защитных сооружений гражданской обороны и их техническом состоянии являются сведениями ограниченного доступа. При возникновении ЧС всю необходимую информацию жители получат по радио, телевизору или другим техническим средствам», - говорится в сообщении.