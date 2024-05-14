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Общество

Священник назвал грехом попытки «накормить» покойников на кладбище

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Во вторник, 14 мая, православные христиане отмечают Радоницу - первый после Пасхи день поминовения усопших. О том, что уместно делать в этот день, рассказал клирик московского храма Сорока Севастийских Мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Он напомнил, что во время Страстной недели, праздника Воскресения Христова и последующей Светлой недели в храмах не поминают усопших. Поминовения разрешены со вторника второй недели после Пасхи, то есть с Радоницы.

«В Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении «за упокой»; пойти на кладбище, помолиться у могилы, попросить, чтобы там священник совершил заупокойное богослужение», - цитирует протоиерея РИА Новости.

Вместе с тем он предостерег от следования некоторым «народным» обычаям. В частности, попыткам «накормить» покойного.

«Еду на могиле оставляют, напитки, поливают могилу, скатерть стелют. То есть пытаются усопшего накормить, напоить, получается трапеза с покойником - такие языческие представления об общении с усопшим. Это все грех», - подчеркнул отец Максим.

Однако, по его словам, перекусить у могилы вполне позволительно после приведения ее в порядок, если еда предназначена для живых. А поминальную трапезу лучше устраивать дома или в кафе.

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