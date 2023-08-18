В минздраве доказали отсутствие нарушений в работе скорой помощи

18.08.2023 | 18:16

Областное министерство здравоохранения отреагировало на жалобу пензенца на бригаду скорой помощи, которая, по его мнению, слишком медленно ехала к потерявшему сознание мужчине.

Александр Д. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что 17 июля у дома № 9а на улице Радужной в Засечном мужчине стало плохо. По мнению подписчика, медики ехали очень долго.

В ответе, который пришел со страницы Пензенской областной СМП, сказано, что время прибытия бригад напрямую зависит от того, какая помощь необходима пациенту - экстренная или неотложная. Во втором случае направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада.

В региональном минздраве также не оставили жалобу без внимания. Установить истину помогли телефонные записи, срок хранения которых не ограничен. При их прослушивании выяснилось, что время с момента поступления вызова до передачи его бригаде составило 4 минуты, а она доехала за 20 минут.

«Таким образом, полученные сведения подтверждают отсутствие нарушений порядка оказания скорой медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н», - говорится в письме в адрес редакции сетевого издания «ПензаИнформ», подписанном заместителем министра Натальей Тюгаевой.