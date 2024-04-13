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Происшествия

Токмак, куда командированы пензенцы, вновь подвергся обстрелу

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В пятницу, 12 апреля, ВСУ вновь обстреляли Токмак, где работают пензенские специалисты. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о погибших, среди которых - 1 ребенок. Десятки местных жителей были тяжело ранены.

Токмак, куда командированы пензенцы, вновь подвергся обстрелу

«Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», - написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Токмак, куда командированы пензенцы, вновь подвергся обстрелу

В субботу, 13 апреля, он сообщил, что за прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще 2 человек.

Токмак, куда командированы пензенцы, вновь подвергся обстрелу

«На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них - 2 ребенка», - написал глава региона, добавив, что 13 пострадавших госпитализированы.

Позже Евгений Балицкий добавил: спасатели извлекли из-под завалов еще 5 человек. Они живы и получают экстренную медицинскую помощь. Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжелом состоянии.

4 апреля ВСУ обстреляли населенные пункты Пологовского и Токмакского районов, куда командированы жители Пензенской области. Работа систем жизнеобеспечения была нарушена. Пензенские специалисты подключали генераторы, чтобы возобновить работу водоканала, развозили воду по жилым кварталам, вставляли выбитые стекла, ремонтировали поврежденные крыши.

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Источник — фото Telegram-канал Евгеня Балицкого
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