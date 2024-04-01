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Общество

В Пензе на Соборной площади будут чествовать беременных

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В воскресенье, 7 апреля, в Пензе пройдет акция «Марш здоровья». Участникам предстоит пройти 2 км в технике оздоровительной ходьбы.

Цель акции - увеличить число приверженцев здорового образа жизни и популяризировать занятия физкультурой.

«В этот день объединятся практически все органы исполнительной власти региона», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Мероприятие пройдет на площади перед областным драмтеатром. В 11:00 там откроются тематические площадки и начнутся выступления творческих коллективов.

В 12:00 стартует колонна участников акции. Маршрут для оздоровительной ходьбы проложен по центральной улице города до Соборной площади.

Согласно планам, на преодоление дистанции потребуется полчаса. В 12:30, когда участники достигнут финишной точки, у памятника Матери на Соборной площади пройдет чествование будущих мам, приуроченное ко Всероссийскому дню беременных.

К акции могут присоединиться все желающие.

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