В Пензе на Соборной площади будут чествовать беременных

01.04.2024 | 13:25

В воскресенье, 7 апреля, в Пензе пройдет акция «Марш здоровья». Участникам предстоит пройти 2 км в технике оздоровительной ходьбы.

Цель акции - увеличить число приверженцев здорового образа жизни и популяризировать занятия физкультурой.

«В этот день объединятся практически все органы исполнительной власти региона», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Мероприятие пройдет на площади перед областным драмтеатром. В 11:00 там откроются тематические площадки и начнутся выступления творческих коллективов.

В 12:00 стартует колонна участников акции. Маршрут для оздоровительной ходьбы проложен по центральной улице города до Соборной площади.

Согласно планам, на преодоление дистанции потребуется полчаса. В 12:30, когда участники достигнут финишной точки, у памятника Матери на Соборной площади пройдет чествование будущих мам, приуроченное ко Всероссийскому дню беременных.

К акции могут присоединиться все желающие.