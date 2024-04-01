В Пензе на Соборной площади будут чествовать беременных

В воскресенье, 7 апреля, в Пензе пройдет акция «Марш здоровья». Участникам предстоит пройти 2 км в технике оздоровительной ходьбы.
Цель акции - увеличить число приверженцев здорового образа жизни и популяризировать занятия физкультурой.
«В этот день объединятся практически все органы исполнительной власти региона», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Мероприятие пройдет на площади перед областным драмтеатром. В 11:00 там откроются тематические площадки и начнутся выступления творческих коллективов.
В 12:00 стартует колонна участников акции. Маршрут для оздоровительной ходьбы проложен по центральной улице города до Соборной площади.
Согласно планам, на преодоление дистанции потребуется полчаса. В 12:30, когда участники достигнут финишной точки, у памятника Матери на Соборной площади пройдет чествование будущих мам, приуроченное ко Всероссийскому дню беременных.
К акции могут присоединиться все желающие.
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