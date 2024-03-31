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Общество

В Пензенской области уменьшилось число абортов

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В Пензенской области в 2023 году количество абортов снизилось на 1,2% по сравнению с 2022-м. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Среди мер, позволяющих уменьшить число прерываний беременности, - акция «День без аборта», которая проводится во всех медучреждениях региона с 2017 года.

«Проведенный аборт сказывается не только на репродуктивной функции женщины, но и на организме в целом. Основной удар идет на гормональную систему. Кроме того, в результате аборта страдает нервная система, как следствие, возможны серьезные нервные срывы», - отметила заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева.

Согласно данным Пензастата, в 2022 году в регионе зарегистрировали 3 720 прерываний беременности.

Чаще всего на аборт решались женщины 18-44 лет (3 664), 26 процедур прошли девушки 15-17 лет, 30 - пациентки 45-49 лет. 401 прерванная беременность была у женщин первой, 36 абортов сделали ВИЧ-инфицированным пензячкам.

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