Скорая помощь без спешки прибыла к потерявшему сознание мужчине

18.07.2023 | 10:29

В Пензенском районе к мужчине, потерявшему сознание, скорая помощь ехала полчаса. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчик Александр Д.

По его словам, в этот день у дома № 9а на улице Радужной в Городе Спутнике мужчине стало плохо, он потерял сознание.

«Скорая ехала 30 минут, все это время я и люди пытались повторно дозвониться и поторопить, так как человек не приходил в сознание и не подавал признаков жизни. В результате мужчину, не приведя в сознание, увезли в медучреждение, и судьба его неизвестна. Возмущает тот факт, что в густонаселенном районе так долго едет скорая помощь, это просто недопустимо», - возмутился неравнодушный гражданин.

Он добавил, что машина прибыла без спецсигнала, стояла на светофоре и никуда не торопилась.

«Неужели это нормально? В такой ситуации каждая секунда на счету», - завершил пензенец свой рассказ.

Ответ пришел со страницы ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи». В нем говорится, что время прибытия бригад напрямую зависит от формы помощи, которая необходима пациенту: экстренная (при состояниях, представляющих угрозу жизни) и неотложная (без явных признаков угрозы жизни пациента).

«В случае поступления вызова в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов в экстренной форме (т. е. на вызовы данной категории выезд может быть отсрочен)», - пояснили специалисты.