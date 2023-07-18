Сетевое издание|18+|Вторник|18 июл 2023|11:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Скорая помощь без спешки прибыла к потерявшему сознание мужчине

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенском районе к мужчине, потерявшему сознание, скорая помощь ехала полчаса. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчик Александр Д.

По его словам, в этот день у дома № 9а на улице Радужной в Городе Спутнике мужчине стало плохо, он потерял сознание.

«Скорая ехала 30 минут, все это время я и люди пытались повторно дозвониться и поторопить, так как человек не приходил в сознание и не подавал признаков жизни. В результате мужчину, не приведя в сознание, увезли в медучреждение, и судьба его неизвестна. Возмущает тот факт, что в густонаселенном районе так долго едет скорая помощь, это просто недопустимо», - возмутился неравнодушный гражданин.

Он добавил, что машина прибыла без спецсигнала, стояла на светофоре и никуда не торопилась.

«Неужели это нормально? В такой ситуации каждая секунда на счету», - завершил пензенец свой рассказ.

Ответ пришел со страницы ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи». В нем говорится, что время прибытия бригад напрямую зависит от формы помощи, которая необходима пациенту: экстренная (при состояниях, представляющих угрозу жизни) и неотложная (без явных признаков угрозы жизни пациента).

«В случае поступления вызова в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов в экстренной форме (т. е. на вызовы данной категории выезд может быть отсрочен)», - пояснили специалисты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте