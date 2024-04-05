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Происшествия

В Пензе дед и внук нашли друг друга в отделе полиции

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В пятницу, 5 апреля, пожилой житель Пензы, вышедший подышать свежим воздухом, не смог найти дорогу обратно.

О том, что 79-летний мужчина не вернулся с прогулки, в полицию заявил его внук. Ориентировка на пенсионера немедленно была передана экипажам Росгвардии в 15:10.

Вскоре правоохранители, патрулировавшие улицы, получили сообщение, что во дворе многоэтажки на улице 8 Марта находится престарелый мужчина, выглядит растерянным и явно нуждается в помощи.

«Правоохранители разыскали пенсионера. Выяснилось, что он плохо ориентируется на местности и не может вспомнить дорогу домой. Однако он назвал свою фамилию, которая числилась в базе данных.

Мужчину доставили в отдел полиции, куда в этот момент как раз пришел внук, чтобы подать заявление о пропаже деда. Там родственники и нашли друг друга. Как выяснилось, дедушка находился практически рядом с домом, но память отказала ему», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Сотрудники Росгвардии уже не раз помогали заблудившимся пензенцам вернуться в родные стены. В феврале в такую ситуацию попал 76-летний житель улицы Кижеватова, страдающий потерей памяти. О нем сообщили неравнодушные граждане. Прибывшие росгвардейцы установили его имя и адрес и благополучно доставили к родственникам.

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