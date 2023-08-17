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Общество

В Пензе вновь закроют для транспорта часть улицы Карла Маркса

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Часть улицы Карла Маркса в Пензе вновь закроют для проезда.

«В связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна на участке дороги по ул. Карла Маркса (от парка им В. Г. Белинского до ул. Советской) 18 и 19 августа с 7:00 до 19:00 будет перекрыто движение для всех видов транспорта», - сообщили в городском управлении ЖКХ.

Водителям следует помнить, что из-за ремонта трубопровода уже перекрыта улица Куйбышева - от Лермонтова до Чкалова. Ограждение участка занимает целую полосу дороги на перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева, что затрудняет движение.

Так, 15 августа многие автовладельцы, не имея возможности свернуть с улицы Красной на Карла Маркса, попали в затор.

Ранее сообщалось, что ремонт улицы Карла Маркса завершится лишь к сентябрю. По словам начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова, обойтись без перекрытия невозможно.

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Источник — фото № 1 pixabay.com
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