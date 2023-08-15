Утром пензенцы встали в пробках на улицах Лермонтова и Красной

15.08.2023 | 10:30

Утром во вторник, 15 августа, пензенцам, ехавшим на работу по улицам Лермонтова и Красной, пришлось понервничать. Виной тому стали пробки на дорогах, образовавшиеся из-за ремонтных работ на перекрестке улиц Куйбышева, Лермонтова и Советской.

«Что творится? Учебный год еще не начался, аварий нет, а на Лермонтова пробка полчаса с утра. Говорят, на Красной и Кураева тоже. Я в возмущении опаздываю на работу», - написала в редакцию портала PenzaInform.ru недовольная горожанка.

На присланных ею кадрах видно, как ограждение ремонтируемого участка заняло целую полосу дороги на Лермонтова (по направлению к Кирова). Выше перекрестка собралась пробка.

По словам автора снимков, накануне подобной проблемы не было.

«Они (рабочие. - Прим. ред.) точно не вылезали на перекресток. У них все было в пределах Куйбышева», - пояснила очевидица.

Постоять пришлось и другим водителям.

«Улица Карла Маркса перекрыта, пробка по Красной от Кураева до Лермонтова», - сообщил горожанин, указав время - 9:20.

Ранее улицу Куйбышева закрыли для движения из-за капитального ремонта тепломагистрали. Работы ведутся на участке от пересечения с Чкалова до перекрестка с Лермонтова. По плану они должны завершиться до 15 сентября.