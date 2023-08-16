Пензенцам не следует покупать школьные товары через мессенджеры

16.08.2023 | 08:42

Подготовить ребенка к школе с помощью покупок в мессенджерах - не лучшая идея: в преддверии учебного года число фейковых объявлений о продаже школьных товаров в Telegram резко увеличилось.

«Мы отмечаем аномально высокую активность мошеннических и фишинговых предложений, распространяемых в виде постов, продвигающих через группы Telegram покупку школьных принадлежностей, одежды, канцелярии. По сравнению с августом 2022 года количество таких сообщений и площадок выросло в два раза», - сообщила ТАСС эксперт отдела мониторинга и реагирования компании Angara Security Виктория Варламова.

При покупке с такого сайта деньги безвозвратно уходят мошенникам.

«В отличие от крупнейших серверов электронной почты, которые располагают встроенными антифишинговыми фильтрами, в мессенджерах такие сервисы пока отсутствуют. Этот фактор приводит к росту числа подобных атак именно в мессенджерах», - пояснила эксперт.

Она рекомендовала игнорировать объявления с подозрительно низкой ценой, нечеткими фото товаров и оформлением страниц, которое отличается от официального.

А ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров предупредил: ближе к 1 сентября в сети могут начать появляться поддельные сайты с опросами от имени популярных магазинов с розыгрышами денежных средств и призов.