Сетевое издание|18+|Среда|16 авг 2023|10:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам не следует покупать школьные товары через мессенджеры

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Подготовить ребенка к школе с помощью покупок в мессенджерах - не лучшая идея: в преддверии учебного года число фейковых объявлений о продаже школьных товаров в Telegram резко увеличилось.

«Мы отмечаем аномально высокую активность мошеннических и фишинговых предложений, распространяемых в виде постов, продвигающих через группы Telegram покупку школьных принадлежностей, одежды, канцелярии. По сравнению с августом 2022 года количество таких сообщений и площадок выросло в два раза», - сообщила ТАСС эксперт отдела мониторинга и реагирования компании Angara Security Виктория Варламова.

При покупке с такого сайта деньги безвозвратно уходят мошенникам.

«В отличие от крупнейших серверов электронной почты, которые располагают встроенными антифишинговыми фильтрами, в мессенджерах такие сервисы пока отсутствуют. Этот фактор приводит к росту числа подобных атак именно в мессенджерах», - пояснила эксперт.

Она рекомендовала игнорировать объявления с подозрительно низкой ценой, нечеткими фото товаров и оформлением страниц, которое отличается от официального.

А ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров предупредил: ближе к 1 сентября в сети могут начать появляться поддельные сайты с опросами от имени популярных магазинов с розыгрышами денежных средств и призов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте