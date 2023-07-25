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Общество

В УЖКХ назвали срок полного перекрытия ул. Куйбышева в Пензе

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В Пензе из-за капитального ремонта тепломагистрали полностью перекрыли движение по улице Куйбышева. Об этом городское управление ЖКХ проинформировало водителей вечером во вторник, 25 июля.

Работы ведутся на участке от пересечения с Чкалова до перекрестка с Лермонтова. Завершиться они по плану должны до 15 сентября.

«Для устранения неоднократных порывов на участке тепловой сети данную улицу несколько раз перекапывали за отопительный сезон - 2022/2023», - напомнили в управлении.

В середине июля перекрыли часть улицы Куйбышева. Оказались закрыты полосы, по которым водители ехали в сторону улицы Чкалова от Лермонтова.

С тех пор машины со стороны Лермонтова следовали по одной полосе, ранее являвшейся для них встречной. Для движения от Чкалова в направлении центра также оставляли одну полосу.

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Источник — фото из чата «Дорожная обстановка Пензы», viber.com
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