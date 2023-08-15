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Общество

Пензенцу объяснили нюансы сбора дров для бани в районе Окружной

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Пензенец решил помочь властям справиться с очисткой лесополосы рядом с улицей Окружной. Останавливало только опасение быть оштрафованным.

«Рядом с Окружной (и как ехать на улицу Ермака тоже) много упавших сухих деревьев, прекрасно подойдут в баню. Вам не вывозить лишнего, а мне в тему. Могу распилить и забрать? Не оштрафуют?» - спросил горожанин.

Его вопрос редакция сетевого издания «ПензаИнформ» направила в управление ЖКХ города. Там напомнили о правилах сбора валежника.

По закону граждане могут свободно использовать его, но есть ограничения, нарушивших их накажут (вплоть до уголовного срока). Валежник - это лежащие на земле стволы, сучья. Однако те деревья, которые находятся на земле, но не имеют признаков отмирания, валежником не являются.

То же относится к ветровальным деревьям (вырванным с корнем в результате урагана), они могут продолжать жить, требуется время, чтобы проявились первые признаки отмирания. Поэтому трогать их не рекомендуют.

При сборе валежника допустимо применение ручных пил, топоров, легких бензопил. Закон Пензенской области запрещает тащить его сквозь лес волоком, используя транспортные средства.

«Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, старые штабели и порубочные остатки являются собственностью арендатора лесного участка, соответственно забрать такую древесину нельзя», - пояснили в управлении.

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